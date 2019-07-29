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Динамо – Шахтар: Бурда – найкращий гравець матчу за даними InStat, Мораєс – найгірший

09:16 1743 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Бурда – найкращий гравець матчу за даними InStat, Мораєс – найгірший
Бурда проти Тайсона / Шахтар

Аналітична компанія InStat оцінила футболістів поєдинку за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

Найкращий бал від аналітичної платформи отримав центральний захисник Динамо – Микита Бурда, який забив перший гол киян у матчі. InStat оцінив роботу футболіста у 359 балів.

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Найгіршим у поєдинку був нападник Шахтаря Жуніор Мораєс, який набрав за матч лише 172 бали. Це навіть менше, ніж гравці, які виходили на заміни, повідомляє Tribuna.com.

Також високий результат у балах у складі Динамо показали Володимир Шепєлєв та Денис Бойко – 301 та 298 відповідно. У Шахтаря найкращим результатом є робота Марлоса – 277 балів. Ісмаїлі та Алан Патрік набрали по 271 очку.

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