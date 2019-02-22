Динамо – Олимпиакос: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу над Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

"На самом деле, был очень тяжелый матч. Тяжелое поле... Но главное, что сегодня результат в нашу пользу. Фрагментами вообще замечательно выглядели, особенно при переходе из обороны в атаку.

Да, во втором тайме где-то уже в подсознании было сохранение счета. Хотя понятно, что мы просили играть выше, больше контролировать мяч. В тех моментах, которые были у наших ворот, прекрасно сыграл Бойко и наша оборона. Те моменты, которые были у нас в атаке, не получилось реализовать, но главное, что забили гол и достигли необходимого результата.

Динамо переиграло Олимпиакос и по праву прошло в 1/8 Лиги Европы – Соль и Бойко стали героями встречи

Мы играли лишь вторую официальную игру после зимнего перерыва. Конечно, есть давление и психологическое, и физическое. Понятно, что мы еще не совсем в тонусе. Но если посмотреть на второй тайм, то у нас в контратаки выбегало больше людей, чем потом возвращалось обратно. Следует, что функциональное состояние команды хорошое. Опять же скажу, что было очень тяжелое поле.

Был ли гол Соля домашней заготовкой? Если посмотреть, как мы забивали первый гол в Афинах, это также была атака через фланг. Сейчас так же получилось. И мы больше просили этих передач на ближнюю штангу, ведь понятно, что Олимпиакос также осуществил работу над ошибками. Миколенко прекрасно выполнил эту передачу, Фран пошел на опережение и завершил эту атаку.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

На кого надо равняться Солю и на кого он похож? В истории Динамо было много выдающихся нападающих, обладателей "Золотого мяча". Он – Фран Соль и должен быть похожим на себя в первую очередь.

Сравнение с прошлым сезоном? Тогда команда была более опытная, нынешняя команда более молодая, с таким юношеским задором. Поэтому сравнивать их не вижу смысла.

Какие выводы нужно сделать из 1/8 финала предыдущего сезона? Давайте сначала дождемся жеребьевки. Команды, которые прошли дальше, уже другого уровня. Но для нас это также опыт, но все равно только в таких матчах мы будем становиться сильнее. А завтрашний день уже покажет, кто нам выпадет в соперники", – сказал Хацкевич на пресс-конференции после ответного матча с Олимпиакосом.