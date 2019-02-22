Динамо – Олімпіакос: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Олімпіакосом у 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Насправді, був дуже важкий матч. Важке поле… Але головне, що сьогодні результат на нашу користь. Фрагментами взагалі чудово виглядали, особливо при переході з оборони в атаку.

Так, у другому таймі десь вже у підсвідомості було збереження рахунку. Хоча зрозуміло, що ми просили грати вище, більше контролювати м'яч. В тих моментах, що були біля наших воріт, чудово зіграв Бойко і наша оборона. Ті моменти, які були у нас в атаці, не вийшло реалізувати, але головне, що забили гол та досягли необхідного результату.

Динамо переграло Олімпіакос і заслужено пройшло в 1/8 Ліги Європи – Соль і Бойко стали героями зустрічі

Ми грали лише другу офіційну гру після зимової перерви. Звичайно, є тиск і психологічний, і фізичний. Зрозуміло, що ми ще не зовсім у тонусі. Але якщо подивитися на другий тайм, то у нас в контратаки вибігало більше людей, ніж потім поверталося назад. Отже функціональний стан команди хороший. Знову ж таки скажу, що було дуже важке поле.

Чи був гол Соля домашньою заготовкою? Якщо подивитися, як ми забивали перший гол в Афінах, це також була атака через фланг. Зараз так само вийшло. І ми більше просили цих передач на ближню стійку, адже зрозуміло, що Олімпіакос також здійснив роботу над помилками. Миколенко чудово виконав цю передачу, Фран пішов на випередження та завершив цю атаку.

Динамо – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

На кого треба рівнятися Солю та на кого він схожий? В історії Динамо було багато видатних нападників, володарів "Золотого м'яча". Він – Фран Соль, і має бути схожим на себе в першу чергу.

Порівняння з минулим сезоном? Тоді команда була більш досвідчена, нинішня команда більш молода, з таким юнацьким запалом. Тому порівнювати їх не бачу сенсу.

Які висновки треба зробити з 1/8 фіналу попереднього сезону? Давайте спочатку дочекаємося жеребкування. Команди, які пройшли далі, вже іншого рівня. Але для нас це також досвід, та все одно лише в таких матчах ми будемо ставати сильнішими. А завтрашній день вже покаже, хто нам випаде у суперники", – сказав Хацкевич на прес-конференції після матчу-відповіді з Олімпіакосом.