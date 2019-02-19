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Динамо – Олимпиакос: на матч продано 39 тысяч билетов

16:48 84 Читати українською
Динамо – Олимпиакос: на матч продано 39 тысяч билетов
Динамо / ФК Динамо Киев

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос посетит не менее 39 тысяч зрителей.

Динамо на своем официальном сайте сообщил, что на матч 1/16 финала против Олимпиакоса продано 39 тысяч билетов.

Отныне на матчи Динамо на НСК Олимпийский можно попасть с помощью смартфона

Стадион в общем вмещает 70 тысяч, то есть уже продана большая часть пропусков на поединок.

Матч Динамо – Олимпиакос состоится 21 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
до матча
2
дн
:
3
час
:
30
мин
Олимпиакос
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НСК Олимпийский Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос
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