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Динамо – Мариуполь: Де Пена мощным ударом забил дебютный гол за киевлян

18 мая 18:12 171 Читати українською
Динамо – Мариуполь: Де Пена мощным ударом забил дебютный гол за киевлян
Де Пена празднует свой гол / Футбол 24

Уругвайский вингер Динамо Карлос Де Пена забил первый гол за команду Хацкевича.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

На тридцать второй минуте матча 29 тура чемпионата Украины между Динамо и Мариуполем вингер киевлян Карлос Де Пена забил свой первый гол после перехода в состав "бело-синих".

Де Пена: Динамо – большой клуб и должно выигрывать в каждой встрече

Мяч после подачи с углового полетел на дальний угол штрафной, где не было игроков Мариуполя, зато набегал Де Пена, который в касание нанес мощный удар по воротам Худжамова.

Напомним, Де Пена перешел в Динамо в апреле этого года на правах свободного агента. Прямо сейчас уругваец проводит свой пятый матч за киевлян.

Динамо – Маріуполь: розкішний гол і повна перевага киян – команда Хацкевича ніби в більшості

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