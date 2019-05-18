Динамо – Мариуполь: Де Пена мощным ударом забил дебютный гол за киевлян

Уругвайский вингер Динамо Карлос Де Пена забил первый гол за команду Хацкевича.

На тридцать второй минуте матча 29 тура чемпионата Украины между Динамо и Мариуполем вингер киевлян Карлос Де Пена забил свой первый гол после перехода в состав "бело-синих".

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Мяч после подачи с углового полетел на дальний угол штрафной, где не было игроков Мариуполя, зато набегал Де Пена, который в касание нанес мощный удар по воротам Худжамова.

Напомним, Де Пена перешел в Динамо в апреле этого года на правах свободного агента. Прямо сейчас уругваец проводит свой пятый матч за киевлян.

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