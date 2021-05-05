Цей матч мали зіграти у Києві, однак реконструкція газону на стадіоні Маріуполя змусила провести літню домашку на НСК Олімпійський. Роботи затягнулися – вперше зіграти у рідних стінах команда змогла аж у березні, після чого ще два місяці підопічні Остапа Маркевича тинялися по чужих аренах. На вихідних вони повернулися, аби перед власними вболівальниками "згоріти" Львову.

Остання поразка була особливо болючою, адже у Маріуполя були шанси на успішне завершення боротьби за виживання. Тепер же вони залишаються на дванадцятій сходинці з відривом від зони вильоту всього у чотири очки – за два тури до кінця сезону це дуже неприємний розклад. Втім, ситуація виглядає катастрофічно лишень в теорії, адже на практиці азовці нікуди не вилетять – для збереження прописки в еліті їм навіть не потрібно набирати очки. Необхідно просто дочекатись першої осічки Миная, у якого в календарі стоять матчі з Шахтарем і Ворсклою. При цьому за рівності очок Маріуполь буде вище.

Будемо відверті – з УПЛ вилетить Минай. Фіаско закарпатців виявилось дуже доречним для азовців, тому що їхній футбол у другому колі чемпіонату реально тягне на пониження у класі. За одинадцять останніх турів команда Остапа Маркевича зазнала сімох поразок та розписала три нічиї, вигравши лишень у Інгульця – при цьому петровці забили їм тричі. Деякий час Маріуполь демонстрував хоча б непогану гру, але ближче до завершення сезону від неї не залишилось і сліду. Як у таких умовах перемагати Динамо – невідомо.

Серед фанів киян існує впевненість, що азовці "вмирають" за очки у матчах проти столичного колективу. Можливо, так і є, однак це все одно не допомагає Маріуполю – за 49 поєдинків молодший брат Шахтаря здобув лишень дві звитяги над "біло-синіми", причому одна з них виявилась технічною, а інша сталася десять років тому. До того ж, за десять останніх зустрічей було зафіксовано всього одну нічию.

До хорошої історії протистояння варто додати прекрасну форму Динамо у поточному сезоні. Підопічні Мірчі Луческу втрачали очки тільки із Зорею, Десною, Шахтарем і Колосом – а всіх інших впевнено виносили, причому тільки чернігівці зачепилися за позитивний результат двічі . Навесні колектив виглядає особливо потужно – не зазнав жодної поразки в УПЛ за одинадцять турів, обігравши Зорю, Шахтар і Олександрію.

Після завоювання чемпіонства всі очікували послаблення від Динамо. Все ж таки їм необхідно готуватися до фіналу Кубка, та і перед Євро необхідно себе берегти. На жаль для суперників, кияни і не думають зупинятись – Інгулець у золотому матчі знищили (5:0), а Ворсклу розгромили на виїзді з рахунком 4:1. Тепер на шляху опинився Маріуполь, який після історії з "технарем" буде принциповим суперником для Динамо. Словом, господарям сьогодні може бути непереливки.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вербіч, Сидорчук, Белуце, Костевич, Бурда, Нещерет – Сікан

Під питанням: Циганков, Сидорчук (Динамо)

Дискваліфіковані: Биков, Очеретько (Маріуполь)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Маріуполь

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Караваєв, Буяльський, де Пена – Бєсєдін

Маріуполь: Гальчук – Меліченко, Чоботенко, Сагуткін, Стасюк – Чех, Танковський – Мишньов, Бондаренко, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Маріуполь демонструє дуже слабенький футбол, а Динамо шалену агресію, особливо в останніх турах. В таких умовах прогнозувати щось, окрім перемоги киян, немає сенсу – команди в різних вагових категоріях, та ще й у різній формі. Втім, навряд чи сьогодні варто очікувати розгрому – "біло-синім" необхідно економити сили на цьому тижні, адже у середу на них чекає фінал Кубка проти Зорі.