Динамо – Мальме: стартовый матч киевлян в Лиге Европы посетил 22 321 болельщик

Киевское Динамо не смогло собрать даже треть НСК Олимпийского на матч Лиги Европы против Мальме.

Противостояние вице-чемпионов Украины со шведским клубом посетил 22 321 болельщик.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Это почти на семь тысяч больше, чем в последнем матче УПЛ против Десны (15 452 зрителей), однако НСК Олимпийский был далек от аншлага. Главная арена Украины может вместить 70 000 фанатов.

Напомним, в следующем туре Лиги Европы Динамо поедет в гости к швейцарскому Лугано, который проиграл Копенгагену со счетом 0:1.

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