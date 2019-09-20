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Динамо – Мальме: стартовый матч киевлян в Лиге Европы посетил 22 321 болельщик

06:00 18 Читати українською
Динамо – Мальме: стартовый матч киевлян в Лиге Европы посетил 22 321 болельщик
Фанаты Мальме на игре против Динамо / Твиттер шведского клуба

Киевское Динамо не смогло собрать даже треть НСК Олимпийского на матч Лиги Европы против Мальме.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Противостояние вице-чемпионов Украины со шведским клубом посетил 22 321 болельщик.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Это почти на семь тысяч больше, чем в последнем матче УПЛ против Десны (15 452 зрителей), однако НСК Олимпийский был далек от аншлага. Главная арена Украины может вместить 70 000 фанатов.

Напомним, в следующем туре Лиги Европы Динамо поедет в гости к швейцарскому Лугано, который проиграл Копенгагену со счетом 0:1.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Мальме футбольные фанаты
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