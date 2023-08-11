"Мы были сосредоточены. Надо было придерживаться плана, особенно в обороне. Ребята выполнили все на 100%. Сегодня была наша лучшая игра. Нам нужно время на подготовку, у нас было много новых игроков. Ребята реагируют. Это отличная победа.

Арис – Динамо – 1:0 – видео гола и обзор поединка Лиги конференций

Еще ничего не окончено. Динамо – качественная команда, с игроками, хорошо держащими мяч. Ребята были сосредоточены на обороне. Они заслуживают приветствия. Счет 1:0 несправедлив для нас, мы могли забить второй и третий гол", – цитирует Терзиса клубная пресс-служба Ариса.

Напомним, греческий Арис минимально обыграл киевское Динамо в домашнем поединке квалификационного раунда Лиги конференций. Ответный матч запланирован на четверг, 17 августа. Игра состоится в Бухаресте.

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