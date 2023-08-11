"Ми були зосереджені. Треба було дотримуватися плану, особливо в обороні. Хлопці виконали все на 100%. Сьогодні була наша найкраща гра. Нам потрібен час на підготовку, у нас було багато нових гравців. Хлопці реагують. Це чудова перемога.

Аріс – Динамо – 1:0 – відео гола і огляд поєдинку Ліги конференцій

Ще нічого не закінчено. Динамо – якісна команда, з гравцями, які добре тримають м'яч. Хлопці були зосереджені на обороні. Вони заслуговують на привітання. Рахунок 1:0 несправедливий для нас, ми могли забити другий і третій гол", – цитує Терзіса клубна прес-служба Аріса.

Нагадаємо, грецький Аріс мінімально обіграв київське Динамо в домашньому поєдинку кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Матч-відповіть заплановано на четвер, 17 серпня. Гра відбудеться в Бухаресті.

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