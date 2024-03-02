Динамо так и не провело трансферов на вход в текущем сезоне. Особенно это тревожило в контексте центра обороны, где напрашивалось усиление. Александр Шовковский нашел его в молодежке, подтянув к основе 18-летнего Михавко – в поединке с Металлистом 1925 Тарас проявил себя перспективно, выполнив около 20 возвратов мяча и продемонстрировав хорошую пасовую игру. Тем не менее, без результативных ошибок не обошлось – и ошибся не только Михавко, но и значительно более опытный Попов.

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Матч против Виктора Скрипника в принципе начинался для киевлян непросто. Возникали серьезные проблемы в атаке при работе между линиями. Атаку в центральных зонах нивелировала плотность и агрессивный прессинг харьковчан – впрочем, даже на первый тайм "желто-синих" не хватило. Они не смогли поддерживать высокую интенсивность, начав ошибаться и пропускать голы.

В итоге, от 20-й до 97-й минуты Динамо доминировало, раскатав более 200 пасов на чужой трети, выдав рекорд сезона по созданной ожидаемой угрозе (4.58 хТ) и забив 4 гола.

"Бело-синие" продемонстрировали очень сильный атакующий перфоманс. При этом команда не стала "проще" – подопечные Александра Шовковского пытались разыгрывать мяч. Индекс вертикальности игры держался на том же уровне, что и в осенней части сезона. Этот факт оставляет шанс на успех для качественно построенных блоков (как у Полесья, например), однако способность сдержать "горизонтальных" киевлян весной еще надо проверить.

В глаза также бросается очень мощная игра Динамо без мяча. Столичный гранд начал значительно агрессивнее и эффективнее прессинговать – доля защитных действий за пределами 40-метровой зоны от собственных ворот выросла с 48% осенью до 65%. Это изменение в тактическом рисунке серьезно разгрузила давление на собственную оборону, что вылилось в 92% эффективности возвратов мяча против Металлиста 1925.

Словом, Динамо начало весеннюю часть сезона очень перспективно. Про Черноморец так не скажешь – матч против Оболони шокировал одесских фанов статистикой ударов. "Пивовары" завершили при 18:1 в свою пользу, причем до перерыва "моряки" вообще не пробивали по воротам. Роман Григорчук признался, что в первом тайме "все стояло", однако каким-то чудом его подопечные смогли расписать ничью 1:1.

Проблем у Черноморца очень много. Команде осенью не хватало кадровой глубины, однако в течение зимы трансферов не было вообще. За несколько дней до возобновления сезона клуб поразил сразу 4 новичками, причем один из них является 2-кратным чемпионом Европы в составе юниоров Португалии – впрочем, интегрировать их в игру времени не было. К тому же, травмировались Путря и Ермаков.

Между тем, футбол у Романа Григорчука требует очень хорошей сыгранности и понимания задач. Его Черноморец славится интенсивным персональным прессингом – его не могли сдержать даже Шахтер и Динамо. Последние два матча с киевлянами, кстати, завершились победами одесситов со счетом 3:2. Но способны ли "моряки" реализовать победную тактику в третий раз? Существуют большие сомнения.

Кадровая ситуация

Травмированы: Тымчик (под вопросом), Ярмоленко, Биловар, Малыш – Ермаков (под вопросом), Путря

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Динамо – Черноморец

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак – Бражко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Черноморец: Варакута – Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару – Васильев – Бадибанга, Кузык, Шпорн, Штогрин – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Возможно, Черноморец за неделю улучшит свою форму и немного сыграется. Возможно, "моряки" настроятся и создадут проблемы – Металлист 1925 же смог это сделать? Тем более, что основа одесситов остается такой же, что и осенью. Возможно, киевляне не способны выдать два мощных матча подряд, и андердог получит шанс отобрать очки.

Впрочем, в подобных прогнозах слишком много предположений. Реальность же сейчас указывает на тотальное преимущество Динамо. Черноморцу будет тяжело реализовать свою модель с интенсивным прессингом, не имея кадровой глубины – да и в обороне слишком много грубых ошибок. "Бело-синие" более сыгранные, очень агрессивны без мяча и довольно эффективны с ним.

На один гол гости могут рассчитывать, ведь защита у подопечных Александра Шовковского не безгрешна. Возможно, команда Романа Григорчука даже выдаст мощный стартовый отрезок, но все указывает на вероятную победу Динамо. Хозяева перебегают, пережат и забьют значительно больше.

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