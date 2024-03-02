Динамо так і не провело трансферів на вхід у поточному сезоні. Особливо це тривожило у контексті центру оборони, де напрошувалось підсилення. Олександр Шовковський знайшов його в молодіжці, підтягнувши до основи 18-річного Михавка – у поєдинку з Металістом 1925 Тарас проявив себе перспективно, виконавши близько 20 повернень м'яча й продемонструвавши хорошу пасову гру. Тим не менш, без результативних помилок не обійшлося – і помилився не тільки Михавко, а й значно досвідченіший Попов.

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Матч проти Віктора Скрипника в принципі починався для киян непросто. Виникали серйозні проблеми в атаці при роботі між лініями. Атаку в центральних зонах нівелювала щільність та агресивний пресинг харків'ян – втім, навіть на перший тайм "жовто-синіх" не вистачило. Вони не змогли підтримувати високу інтенсивність, почавши помилятись і пропускати голи.

У підсумку, від 20-ї до 97-ї хвилини Динамо домінувало, розкатавши понад 200 пасів на чужій третині, видавши рекорд сезону за створеною очікуваною загрозою (4.58 хТ) й забивши 4 голи.

"Біло-сині" продемонстрували дуже сильний атакувальний перфоманс. При цьому команда не стала "простішою" – підопічні Олександра Шовковського намагались розігрувати м'яч. Індекс вертикальності гри тримався на тому ж рівні, що і в осінній частині сезону. Цей факт залишає шанс на успіх для якісно побудованих блоків (як у Полісся, наприклад), однак здатність стримати "горизонтальних" киян навесні ще треба перевірити.

У вічі також впадає дуже потужна гра Динамо без м'яча. Столичний гранд почав значно агресивніше й ефективніше пресингувати – частка захисних дій за межами 40-метрової зони від власних воріт зросла з 48% восени до 65%. Ця зміна у тактичному малюнку серйозно розвантажила тиск на власну оборону, що вилилось у 92% ефективності повернень м'яча проти Металіста 1925.

Словом, Динамо почало весняну частину сезону дуже перспективно. Про Чорноморець так не скажеш – матч проти Оболоні шокував одеських фанів статистикою ударів. "Пивовари" завершили при 18:1 на власну користь, причому до перерви "моряки" взагалі не пробивали по воротах. Роман Григорчук зізнався, що у першому таймі "все стояло", однак якимось дивом його підопічні змогли розписати нічию 1:1.

Проблем у Чорноморця дуже багато. Команді восени бракувало кадрової глибини, однак протягом зими трансферів не було взагалі. За кілька днів до відновлення сезону клуб вразив одразу 4 новачками, причому один з них є 2-разовим чемпіоном Європи у складі юніорів Португалії – втім, інтегрувати їх у гру часу не було. До того ж, травмувалися Путря та Єрмаков.

Між тим, футбол у Романа Григорчука потребує дуже хорошої зіграності й розуміння завдань. Його Чорноморець славиться інтенсивним персональним пресингом – його не могли стримати навіть Шахтар і Динамо. Останні два матчі з киянами, до речі, завершились перемогами одеситів з рахунком 3:2. Але чи здатні "моряки" реалізувати переможну тактику втретє? Існують великі сумніви.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тимчик (під питанням), Ярмоленко, Біловар, Малиш – Єрмаков (під питанням), Путря

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Чорноморець

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Чорноморець: Варакута – Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару – Васильєв – Бадібанга, Кузик, Шпорн, Штогрін – Ієде

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Можливо, Чорноморець за тиждень покращить свою форму й трішки зіграється. Можливо, "моряки" налаштуються й створять проблеми – Металіст 1925 же зміг це зробити? Тим паче, що основа одеситів залишається такою ж, що і восени. Можливо, кияни не здатні видати два потужних матчі поспіль, і андердог отримає шанс відібрати очки.

Втім, у подібних прогнозах забагато припущень. Реальність же зараз вказує на тотальну перевагу Динамо. Чорноморцю буде важко реалізувати свою модель з інтенсивним пресингом, не маючи кадрової глибини – та і в обороні занадто багато грубих помилок. "Біло-сині" зіграніші, дуже агресивні без м'яча й доволі ефективні з ним.

На один гол гості можуть розраховувати, адже захист у підопічних Олександра Шовковського не безгрішний. Можливо, команда Романа Григорчука навіть видасть потужний стартовий відрізок, але все вказує на ймовірну перемогу Динамо. Господарі перебігають, перетиснуть і заб'ють значно більше.

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