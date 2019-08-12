Динамо – Брюгге: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич считает, что игра с Шахтером не должна влиять на настроение команды на матч против Брюгге.

"Форварды? У нас есть выбор. К игре готовится Беседин, Фран Соль, Жерсон Родригес. Поэтому начнем мы в два форварда или с оттянутым форвардом... Да, нам надо будет забивать. Но нам надо будет думать и о надежности в обороне, концентрацию. Тактическая схема – это все относительно, меняются позиции. Тот же Жерсон может сыграть на острие, варианты у нас есть.

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Психологическое состояние? Мы уже после игры с Шахтером переключились на Брюгге. Это совершенно разные турниры и разные стратегии. Чемпионат продолжается, а завтра у нас уже кубковая игра. Психологически команда не подавлена. Поэтому надо все откинуть на футбольном поле, что было два дня назад, и сконцентрироваться только на завтрашнем матче.

График тяжелый, но надо демонстрировать характер и силу воли. Без этого в таких матчах достичь результата будет трудно. Физически все игроки готовы. Есть повреждения у Попова, которое он получил за дубль, и у Миккела Дуэлунда. Все остальные готовятся.

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Караваев? Пенальти в матче с Брюгге – это игра, все могут так ошибиться. СМИ начинают сразу выдумывать, что он не играл с Шахтером из-за этого. Есть определенная стратегия, и Саша готовится к завтрашней игре", – сказал Хацкевич на пресс-конференции в понедельник.