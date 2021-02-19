"Главная проблема – не счет 1:1. Киевскому Динамо сейчас не хватает 2-3 опытных футболистов европейского уровня. Особенно это касается атакующей стадии, так как оборона и молодые игроки сегодня в хорошем состоянии. А в атаке пока один Буяльский.

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Я думаю, что шансы остаются наравне. В Брюгге был один момент со стандарта, команда еще не очень хорошо атакует. Динамо сейчас легче играть от обороны на выезде, чем преодолевать оборону соперника дома", – поделился Морозов в программе Шлях до Гданська.

Напомним, Динамо дома расписало ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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