"Головна проблема – не рахунок 1:1. Київському Динамо зараз не вистачає 2-3 досвідчених футболістів європейського рівня. Особливо це стосується атакувальної стадії, тому що оборона і молоді гравці сьогодні в хорошому стані. А в атаці поки один Буяльський.

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Я думаю, що шанси залишаються рівні. У Брюгге був один момент зі стандарту, команда ще не дуже добре атакує. Динамо зараз легше грати від оборони на виїзді, ніж долати оборону суперника вдома", – поділився Морозов у програмі Шлях до Гданська.

Нагадаємо, Динамо вдома розписало нічию з Брюгге (1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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