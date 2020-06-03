Динамо – Олександрія: Шаран підтвердив відсутність захисника через домовленість з киянами

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу 25 туру УПЛ проти Динамо.

"Цими вихідними відкриваю свою третю сотню матчів – хотілося б вдало її розпочати. Хоча ми й розуміємо, як важко буде в грі з Динамо, особливо на Олімпійському. У Кубку України ми зіграли з киянами 0:0 в основний час. Тому, чому б не спробувати так і в чемпіонаті.

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Функціонально зараз команди готові приблизно однаково. Все буде залежати від того, хто і як буде набирати кондиції далі, також до успіху буде ближче той, хто обійдеться мінімальними втратами в складах через травми і дискваліфікації. Можна сказати, що до матчу з Динамо підходимо в оптимальному складі. Про травму Андрія Запорожана всім відомо, а Роман Вантух не зможе зіграти через умови оренди", – сказав Шаран в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, матч Динамо – Олександрія відбудеться 7 червня. У разі перемоги гості зрівняються з киянами, які за додатковими показниками йдуть на четвертій сходинці вслід за Шахтарем, Зорею і Десною.

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