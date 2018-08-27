Динамо – Аякс: предматчевая пресс-конференция Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич указал, что команда планирует в матче с Аяксом играть по-другому.

"Состояние Беседина? Да, есть определенные проблемы. Он сегодня выйдет первый раз на тренировку после матча в Амстердаме, проверит себя, и только сегодняшняя тренировка покажет, готовится он к игре или нет.

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Нам нужно забить минимум два гола? Когда мы играли с Славией, то два забили. Но команда соперника также к нам готовится, смотрит наши сильные стороны. Завтра мы немного изменим нашу игру, в первую очередь нам нужна агрессия, прессинг с первых минут.

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Да, мы не должны забывать об обороне, ведь группа атаки у Аякса достаточно сильна. Поэтому мы не имеем права действовать сломя голову и оголять тылы.

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Мы со вчерашнего дня и сегодня будем моделировать то, что хотим увидеть завтра. Как оно получится – игра покажет", – сказал Хацкевич на пресс-конференции 27 августа на базе Динамо.