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Динамо – Аякс: фанаты команд устроили драку с пиротехникой – 9 человек задержаны

22:00 222 Читати українською
Динамо – Аякс: фанаты команд устроили драку с пиротехникой – 9 человек задержаны
Фанаты Динамо / фото: WBC ультрас Динамо

В киевском баре произошла драка между футбольными фанатами.

Событие произошло в одном из пабов в Печерском районе. В управление полиции доставили 9 активных участников конфликта. Информация о пострадавших уточняется.

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Наряды милиции, которые патрулировали территорию в центральной части города, заметили конфликт на улице Большой Васильковской. Полицейские задержали 9 активных участников, которых доставили в Печерское управление полиции.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта. После проведения первоочередной проверки события будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Фейсбук.

Напомним, сегодня, 28 августа в Киеве состоится матч плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Аякс. Начало игры в 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев

live 82'
0 : 0
Аякс
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