Динамо – Аякс: фанаты команд устроили драку с пиротехникой – 9 человек задержаны

В киевском баре произошла драка между футбольными фанатами.

Событие произошло в одном из пабов в Печерском районе. В управление полиции доставили 9 активных участников конфликта. Информация о пострадавших уточняется.

Динамо – Аякс: голландцы рассчитывают побить 45-летний клубный рекорд в матче с киевлянами

Наряды милиции, которые патрулировали территорию в центральной части города, заметили конфликт на улице Большой Васильковской. Полицейские задержали 9 активных участников, которых доставили в Печерское управление полиции.

Динамо – Аякс: стартовые составы на матч плей-офф Лиги чемпионов

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта. После проведения первоочередной проверки события будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Фейсбук.

Напомним, сегодня, 28 августа в Киеве состоится матч плей-офф Лиги чемпионов Динамо – Аякс. Начало игры в 22:00.