Дінь може звільнити місце для Миколенка в Евертоні – француз зацікавив два клуби АПЛ
11:47 - Читать на русском
Захисник Евертона Люка Дінь близький до відходу з мерсисайдського клубу в зимове трансферне вікно.
Ньюкасл та Лестер позмагаються за Люку Діня у зимове трансферне вікно, повідомляє The Mirror.
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У французького захисника стався конфлікт з наставником Евертона Рафаелем Бенітесом, через що він не потрапляв навіть до заявки команди в останніх матчах. Додамо, що в Евертон активно сватають Віталія Миколенка – захисник Динамо вже начебто пройшов медогляд у клубі.
У поточному сезоні Дінь провів за "ірисок" 15 поєдинків, у яких записав до свого активу 1 гол.
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