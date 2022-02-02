"Я нормально реагировал на назначение Шевченко в Дженоа. Он не побоялся, сделал такой выбор. Ему просто не хватило времени, об этом все говорят. Он не дождался обещанных трансферов. То, что они на таком месте – значит такие руководители.

Новые американские руководители, к сожалению, подтверждают, что, может, они понимают в бизнесе, но они вообще ничего не понимают в футболе. Лишнее подтверждение – дилетантам в футболе делать нечего. Если у них так много денег, и они хотят их потратить — они потратили и будут продолжать тратить еще и на тренерский штаб.

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Не поспешил ли Шевченко с работой в такой команде? Человек работает, а потом теряет работу в том возрасте, когда у него много сил и энергии, желания. Получив такое предложение в Италии, в том чемпионате, в котором его обожали и продолжают обожать как футболиста, он принял такое предложение. Я не уверен, что он на 100% думал, что получится. Тренер всегда должен сомневаться, и он – не исключение. Но он ждал периода, когда будут трансферы.

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Он пришел в команду, которая есть и в которой ничего не может изменить. За счет тренировочного процесса, взаимоотношений в коллективе ты можешь обстановку наладить, но результат ты не дашь. Так быстро все не делается, а руководители не предоставили ему такой возможности.

Они показали себя дилетантами в футболе. Подтверждение – следующая игра после Шевченко. 0:6, при Шевченко они столько не пропускали", – заявил Павлов в комментарии Футбольному формату.

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