"Я нормально реагував на призначення Шевченка в Дженоа. Він не побоявся, зробив такий вибір. Йому просто не вистачило часу, про це всі говорять. Він не дочекався обіцяних трансферів. Те, що вони на такому місці — значить такі керівники.

Нові американські керівники, на жаль, підтверджують, що може вони розуміють в бізнесі, але вони взагалі нічого не розуміють у футболі. Зайве підтвердження – дилетантам у футболі робити нічого. Якщо у них так багато грошей і вони хочуть їх витратити — вони витратили і будуть продовжувати витрачати ще й на тренерський штаб.

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Чи не поспішив Шевченко з роботою в такій команді? Людина працює, а потім втрачає роботу в тому віці, коли у нього багато сил і енергії, бажання. Отримавши таку пропозицію в Італії, в тому чемпіонаті, в якому його обожнювали і продовжують обожнювати як футболіста — він прийняв таку пропозицію. Я не впевнений, що він на 100% думав, що вийде. Тренер завжди повинен сумніватися, і він – не виняток. Але він чекав періоду, коли будуть трансфери.

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Він прийшов в команду, яка є і в якій він нічого не може змінити. За рахунок тренувального процесу, взаємин в колективі ти можеш обстановку налагодити, але результат ти не даси. Так швидко не робиться, а керівники не дали йому такої можливості.

Вони показали себе дилетантами у футболі. Підтвердження – наступна гра після Шевченка. 0:6, при Шевченку вони стільки не пропускали", – заявив Павлов у коментарі Футбольному формату.

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