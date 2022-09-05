Такие встречи неформально называют матчами за 6 очков. Встречались соседи в турнирной таблице, расстояние между которыми составляло всего 2 пункта в пользу Монпелье. "Паладины" на 20-й минуте сделали заявку на победу. Элье Ваи воспользовался дикой ошибкой Лео Жардима.

Однако подопечные Паулу Фонсеки еще в первом тайме нивелировали фейл своего голкипера. Незадолго до перерыва Лилль получил и численное преимущество. Жермен получил красную за точно такой же фол, который совершил Михаил Мудрик в матче против Руха.

Имея на одного игрока больше, Лилль во втором тайме без проблем довел дело до победы, отправив в ворота Монпелье еще два мяча. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 3:1.