Лілль обіграв Монпельє в рамках 6-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Такі зустрічі неформально називають матчами за 6 очок. Зустрічалися сусіди в турнірній таблиці, відстань між якими становила лише 2 пункти на користь Монпельє. "Паладини" на 20-й хвилині зробили заявку на перемогу. Ельє Ваі скористався дикою помилкою Лео Жардіма.

ПСЖ з дублями Мбаппе і Мессі повернув лідерство у Лізі 1, погром від Ліона, впевнена ходьба Марселя

Проте підопічні Паулу Фонсеки ще в першому таймі нівелювали фейл свого голкіпера. Незадовго до перерви Лілль ще й отримав чисельну перевагу. Жермен отримав червону за такий же фол, який здійснив Михайло Мудрик у матчі проти Руха.

Маючи на одного гравця більше, Лілль у другому таймі без проблем довів справу до перемоги, відправивши у ворота Монпельє ще два м'ячі. Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 3:1.