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Диего Коста постоянно оскорблял мою семью, сестру и мать, – защитник Ирана Пуралиганджи

24 июня 23:43 101 Читати українською
Диего Коста постоянно оскорблял мою семью, сестру и мать, – защитник Ирана Пуралиганджи
Диего Коста / Getty Images

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи рассказал о поведении форварда сборной Испании Диего Косты во время очной встречи.

"Диего Коста оскорблял всех моих близких в течение всей игры. То, что он говорил мне с начала матча и пока он не ушел, было отвратительно.

Он постоянно оскорблял всю мою семью. Он мог просто повернуться и, посмотрев мне в глаза, оскорбить мою сестру и мать", – цитирует Пуралиганджи Твиттер Сины Саемиана.

Именно Коста стал главным героем матча 2 тура группового этапа ЧМ-2018 Иран – Испания, забив единственный гол в матче.

ЧМ-2018 2 тур

Иран - Испания: Среда 20 июня 2018

Иран
Матч окончен
0 : 1
Испания
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Теги
ЧМ 2018 Иран - Испания Иран Иран Мортеза Пуралиганджи Мортеза Пуралиганджи Диего Коста Диего Коста Испания Испания
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