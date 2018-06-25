Диего Коста постоянно оскорблял мою семью, сестру и мать, – защитник Ирана Пуралиганджи

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи рассказал о поведении форварда сборной Испании Диего Косты во время очной встречи.

"Диего Коста оскорблял всех моих близких в течение всей игры. То, что он говорил мне с начала матча и пока он не ушел, было отвратительно.

Он постоянно оскорблял всю мою семью. Он мог просто повернуться и, посмотрев мне в глаза, оскорбить мою сестру и мать", – цитирует Пуралиганджи Твиттер Сины Саемиана.

Именно Коста стал главным героем матча 2 тура группового этапа ЧМ-2018 Иран – Испания, забив единственный гол в матче.