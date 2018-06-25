Дієго Коста постійно ображав мою сім'ю, сестру та мати, – захисник Ірана Пураліганджі

Захисник збірної Ірана Мортеза Пураліганджі розповів про поведінку форварда збірної Іспанії Дієго Кости під час очної зустрічі.

"Дієго ображав всіх моїх близьких протягом всієї гри. Те, що він говорив мені з початку матчу і поки він не пішов, було огидно.

Він постійно ображав всю мою родину. Він міг просто повернутися і, подивившись мені в очі, образити мою сестру і матір", – цитує Пураліганджі Твіттер Сіни Саеміана.

Саме Коста став головним героєм матчу 2 туру групового етапу ЧС-2018 Іран – Іспанія, забивши єдиний гол у матчі.