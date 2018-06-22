ЧМ-2018 Иран – Испания: курьезный гол Косты, спасительный для "Ла Рохи" VAR и падение безумной серии персов

Иран и Испания сыграли в матче 2-го тура чемпионата мира 2018 в группе B. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Иран – Испания начался 21:00. В первом тайме команды голов не забивали, а во второй половине игры победу Испании принес Коста.

Иран – Испания – видео гола

Подопечные Йерро с первых минут взяли мяч под свой контроль, который перед свистком на перерыв составлял вполне привычные для "Красной Фурии" 80% на 20%. Однако на этот раз владение сферой не принесло Испании никаких дивидендов. "Ла Роха" практически весь первый тайм провела перед штрафной персов, разыгрывая мяч без особой опасности для команды Кейруша.

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Иран демонстрировал отличную игру в обороне, лишая технических испанцев свободных зон. Иранцы еще и нередко пытались выходить в быстрые контратаки, однако творить им было намного сложнее, чем разрушать, а поэтому остроты у ворот Де Хеа ждать не приходилось.

Единственный с натяжкой голевой момент Испания создала на 25-й минуте, когда после розыгрыша углового мяч попал к Силве, а тот ударом ножницами с линии вратарской пробил над перекладиной.

Не успел начаться второй тайм, как Бускетс едва не забил роскошным дальним выстрелом. Хавбек Барсы обводным ударом целил в девятку, однако Бейранванд выполнил суперсэйв и спас свою команду. А уже через несколько минут мог забивать Иран. Ансарифард классно приложился к мячу из пределов штрафной, но сфера попала в боковую сетку ворот Де Хеа.

Испания сразу же ответила своим моментом, который оказался голевым. Иньеста сделал разрезную передачу на Диего Косту, а тот в борьбе с защитниками сборной Ирана курьезно открыл счет. Один из защитников, пытаясь выбить мяч, попал форварду Атлетико в ногу и мяч предательски залетел прямо в угол ворот.

Команда Йерро продолжала контролировать мяч, но именно Иран дважды серьезно напугал "Красную Фурию". На 61-й минуте мяч таки побывал в сетке ворот Де Хеа после удара Эзатолахи, подопечные Кейруша начали безумно праздновать, но их радость длилась недолго. После помощи видеоасистента (VAR) уругвайский арбитр Кунья зафиксировал у игрока сборной Ирана офсайд.

К чести иранцев, они не опустили руки и создали еще один супермомент, который чудом не завершился голом. Амири поиздевался над Пике, пробросив защитнику Барсы мяч между ног, и отдал навесную передачу на Тареми, а тот с нескольких метров пробил над перекладиной.

Испания все таки довела дело до неубедительной победы и, набрав 4 очка, догнала в таблице Португалию (в обоих – по 4 очка). Иран находится на третьей позиции (3 пункта).

Контроль ради контроля

Сборная Испании, пожалуй, лучше всего на планете контролирует мяч. По этому компоненту в первом тайме "Ла Роха" имела безумное преимущество над иранцами – 82% на 18%. Но вот только никаких дивидендов от тотального владения сферой команда Йерро не получила. Контроль ради контроля? По крайней мере так выглядело до перерыва. Иньеста и Ко очень медленно разыгрывали мяч перед штрафной, а их атаки разбивались об защиту Ирана, как морские волны об скалы. Испанцам не хватало скорости, прежде всего, скорости передвижения мяча по полю, а это позволяло персам быстро перемещаться и закрывать свободные зоны. После перерыва "Красная Фурия" добавила в движении и сразу же начала создавать голевые моменты. Йерро, однозначно, еще есть над чем работать.

Большая иранская стена

Команда Кейруша еще раз продемонстрировала всему миру, что порядок может бить класс. Если раньше кто-то воспринимал победу Ирана над Марокко, как случайность, то сегодня можно было убедиться, что персы не зря до сих пор имеют шансы на выход в плей-офф. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Португалии будет очень непросто в матче с иранцами. "Принцы Персии" перед встречей с Испанией пропустили только 11 мячей в 25-ти матах, а на Казань Арене еще раз показали свою оборонную мощь. Иранцы играли очень компактно, лишали испанцев свободного пространства и грамотно действовали на подстраховке. Они еще и атаковать успевали, но фарт был на стороне другой комнады...

Курьезный гол Кости и спасительный для Испании VAR

Похоже, в этом матче, полном для Испании страданий в поисках гола, команда Йерро просто не могла забить по-другому. Коста получил классную передачу от Иньесты и, казалось, неотразимо пробил в ближний угол ворот Бейранванда. Однако только на повторе эпизода стало понятно, что все произошло более сюрреалистично. Защитник сборной Ирана, пытаясь выбить мяч, попал Косте в колено, от которого сфера и попала в цель.

"Ла Роха", даже тотально контролируя мяч, позволила провести иранцам несколько классных атак, одна из которых едва не привела к трагедии. На 61-й минуте Эзатолахи таки отправил мяч в сетку ворот Де Хеа, но испанцев спас VAR. Безжалостный видеоасистент довел до отчаяния подопечных Кейруша и 15 тысяч иранских фанов на трибунах, зафиксировав офсайд у Эзатолахи. Новейшие технологии сделали свое дело, все честно, но только представьте, какую сумасшедшую концовку могли подарить нам команды без всех этих видеоасистентив...

Интересные факты

– Иран прервал свою 4-летнюю безпрограшу серию в официальных матчах, которых собралось аж 23. Ранее более длительные серии без поражений выдавали только 4 команды: Испания (29), Франция (27), Аргентина (26) и Германия (24).

– Коста стал лишь 3-м игроком в истории сборной Испании после Мичела (1990) и Торреса (2006), который забил 3 гола за 2 стартовые тура ЧМ.

ЧМ-2018. Группа B, 2 тур

Иран – Испания – 0:1

Гол: Диего Коста, 55