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Диего Коста поссорился с репортером из-за вопроса о провокациях

21 июня 10:11 133 Читати українською
Диего Коста поссорился с репортером из-за вопроса о провокациях
Диего Коста / AFP

Форвард сборной Испании Коста справился со своим вспыльчивым характером во время матча против Ирана, но не смог поладить с иранским журналистом после него.

"Я провоцирую других игроков? Какой матч ты смотрел? Я всегда стоял один, а провоцировали нас. Нужно нормально смотреть матч. Не нужно ставить такие глупые вопросы только потому, что играла твоя сборная", – цитирует Косту Sport24.

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Напомним, что именно гол нападающего мадридского Атлетико стал единственным в поединке и позволил испанцам одержать первую победу на Мундиале. Забитый мяч стал третьим на ЧМ-2018 для Диего Косты.

"Соперничество с Роналду за голами? Главное – выигрывать матчи. Я рад, что мне удалось забить, поскольку это был тяжелый поединок. Криштиану тоже в хорошей форме, поэтому надеюсь, что мы продолжим забивать", – заявил форвард.

Отметим, что Диего Коста признан лучшим игроком матча между сборными Ирана и Испании.

ЧМ-2018 2 тур

Иран - Испания: Среда 20 июня 2018

Иран
Матч окончен
0 : 1
Испания
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ЧМ 2018 Иран - Испания Иран Иран Испания Испания Диего Коста Диего Коста
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