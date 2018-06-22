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Дієго Коста посварився з репортером через запитання про провокації

21 червня 10:08 734 Читать на русском
Дієго Коста посварився з репортером через запитання про провокації
Дієго Коста / AFP

Форвард збірної Іспанії Дієго Коста впорався із власним запальним характером під час матчу проти Ірану, але не зміг поладнати з іранським журналістом опісля.

"Я провокую інших гравців? Який матч ти дивився? Я завжди стояв сам, а провокували нас. Потрібно нормально дивитися матч. Не потрібно ставити такі дурні запитання лише через те, що грала твоя збірна", – цитує Косту Sport24.

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Нагадаємо, що саме гол нападника мадридського Атлетіко став єдиним у поєдинку та дозволив іспанцям здобути першу перемогу на Мундіалі. Забитий м'яч став третім на ЧС-2018 для Дієго Кости.

"Суперництво з Роналду за голами? Головне – вигравати матчі. Я радий, що мені вдалося забити, оскільки це був важкий поєдинок. Кріштіану теж у хорошій формі, тому сподіваюся, що ми продовжимо забивати", – заявив форвард.

Відзначимо, що Дієго Коста визнаний найкращим гравцем матчу між збірними Ірану та Іспанії.

ЧС-2018 2 тур

Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

Іран
Матч завершено
0 : 1
Іспанія
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ЧС 2018 Іран - Іспанія Іран Іран Іспанія Іспанія Дієго Коста Дієго Коста
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