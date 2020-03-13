toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Дибала опроверг слухи о заболевании коронавирусом – болезнь выявлена у его одноклубника Ругани

18:29 13 Читати українською
Дибала опроверг слухи о заболевании коронавирусом – болезнь выявлена у его одноклубника Ругани
Пауло Дибала / Reuters

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала заявил, что не имеет никаких симптомов опасного коронавируса.

"Привет всем. Я хочу подтвердить, что чувствую себя хорошо и самоизолировался добровольно. Спасибо за сообщения, и я надеюсь, что у вас также все хорошо", – написал Дибала в своем твиттере.

Ювентус отправил на карантин 121 человек из-за диагноза Ругани

Напомним, что у одноклубника Дибалы, Даниэле Ругани, обнаружили коронавирус. Обнаруженая болезнь у футболиста стала одной из причин остановки чемпионата Италии.

К слову, аргентинский нападающий провел 34 поединка в текущем сезоне за Ювентус, записав в свой актив 13 голов и 12 ассистов.

Нехтування коронавірусом, послідовник Бекхема і велика зірка майбутнього, або Вольфсбург – Шахтар як матч "безсмертних"

blog_ava
"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого
13:30
1147
Теги
коронавирус Пауло Дибала Пауло Дибала Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • АПЛ официально объявила об остановке чемпионата
    Англія — 13:22385 АПЛ официально объявила об остановке чемпионата
2
час
:
25
мин
Лион
21:45
Реймс
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук