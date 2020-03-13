Дибала опроверг слухи о заболевании коронавирусом – болезнь выявлена у его одноклубника Ругани

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала заявил, что не имеет никаких симптомов опасного коронавируса.

"Привет всем. Я хочу подтвердить, что чувствую себя хорошо и самоизолировался добровольно. Спасибо за сообщения, и я надеюсь, что у вас также все хорошо", – написал Дибала в своем твиттере.

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Напомним, что у одноклубника Дибалы, Даниэле Ругани, обнаружили коронавирус. Обнаруженая болезнь у футболиста стала одной из причин остановки чемпионата Италии.

К слову, аргентинский нападающий провел 34 поединка в текущем сезоне за Ювентус, записав в свой актив 13 голов и 12 ассистов.

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