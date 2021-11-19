"Я завжди живу, дивлячись у майбутнє і думаю про цілі, яких хочу досягти. Бути важливим гравцем у Ювентусі та рости як особистість, як людина.

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У мене ще багато цілей, яких потрібно досягти як зі своєю командою, так і зі збірною країни. Я люблю грати за свою країну. Це змушує мене почуватися ближчим до своєї батьківщини, до свого коріння. Звичайно, я мрію виграти чемпіонат світу, також я хотів би виграти Лігу чемпіонів. Я працюю щодня, щоб досягти цих результатів", – цитує Дибалу Football Italia.

Поки 28-річний Пауло може похизуватись 5-ма чемпіонствами Серії А, а також підіймав по три трофеї Кубка та Суперкубка Італії.

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