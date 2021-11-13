Звезду Ювентуса пришлось менять в перерыве из-за повреждений, сообщает TyC Sport.

Победный шедевр Ди Марии в видеообзоре матча Уругвай – Аргентина – 0:1

Дибала вышел в основе и даже успел отдать результативную передачу на Ди Марию. Впрочем, затем форвард Аргентины получил сильный удар по голеностопу от защитника уругвайцев Хоакина Пикереса. Дибала продержался до перерыва, но все же подошел к представителю медштаба и прямо сказал: "Это слишком больно, я больше не могу терпеть".

Пока неизвестно, насколько серьезна травма 27-летнего нападающего. Уже 17 ноября Аргентина примет Бразилию, и Дибала рискует пропустить этот поединок.

Аргентина минимально обыграла Уругвай – беспроигрышная серия "альбиселесте" достигла 26 матчей: отбор ЧМ-2022