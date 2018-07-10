Дибала не интересует Ливерпуль, – СМИ

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала не пройдет в английский Ливерпуль в летнее трансферное окно.

Форвард Юве не входит в перечень трансферных целей Юргена Клоппа, сообщает Liverpool Echo.

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По информации издания, "красные" не рассматривают возможность приобретения Дибалы летом. Ранее сообщалось, что аргентинец может перейти в Ливерпуль из-за возможного трансфера в Турин Криштиану Роналду из мадридского Реала. Боссы Ливерпуля не готовы платить за нападающего более 80 млн фунтов.

В то же время после чемпионата мира-2018 мерсисайдцы могут вернуться к кандидатуре Набиля Фекира, трансфер которого сорвался в последний момент в июне. Француз, по замыслу тренерского штаба, может разнообразить игру Ливерпуля в атаке.