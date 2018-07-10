Дибала не цікавить Ліверпуль, – ЗМІ

Нападник туринського Ювентуса Пауло Дибала не перейде до англійського Ліверпуля в літнє трансферне вікно.

Форвард Юве не входить до переліку трансферних цілей Юргена Клоппа, повідомляє Liverpool Echo.

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За інформацією видання, "червоні" не розглядають можливість придбання Дибали влітку. Раніше повідомлялося, що аргентинець може перейти у Ліверпуль через імовірний трансфер до Турина Кріштіану Роналду з мадридського Реала. Боси Ліверпуля не готові платити за нападника понад 80 млн фунтів.

Натомість після чемпіонату світу-2018 мерсисайдці можуть повернутися до кандидатури Набіля Фекіра, трансфер якого зірвався в останній момент у червні. Француз, за задумом тренерського штабу, може урізноманітнити гру Ліверпуля в атаці.