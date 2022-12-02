Перечисленный Диановым миллион – это часть денег, которые украинцы собрали на его лечение. Поскольку расходы на реабилитацию героя взял на себя Шахтер, то защитник Украины решил передать часть средств другим нуждающимся.

Ультрас будут помогать семьям погибших – фанаты создали специальный фонд "Трибуна Героев"

"Когда наше дело поддерживают самые достойные люди Украины, это дает невероятные силы двигаться дальше. А еще несколько минут общения с Михаилом Диановым, настоящим героем и необыкновенным человеком, дали мощный заряд уверенности в нашей победе и в верности избранному пути.

Вместе мы – невероятная сила", – говорится в сообщении фонда Трибуна Героев в Instagram.

"У полоні нам казали, що України вже нема": бомби на Азовсталь, мученицька смерть в Оленівці, допити і повітря свободи