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Диакаби сменил Монако на Хаддерсфилд

11:44 20 Читати українською
Диакаби сменил Монако на Хаддерсфилд
Адама Диакаби / ФК Хаддерсфилд

Английский Хаддерсфилд приобрел нападающего Монако и молодежной сборной Франции Адама Диакаби.

22-летний форвард присоединился к команде Давида Вагнера, сообщает официальный сайт Хаддерсфилда.

Трансфер Диакаби обошелся "терьерам" в 8 млн фунтов. Француз подписал с клубом, который проведет второй сезон подряд в АПЛ, контракт по схеме 3+1.

"Очевидно, он до сих пор учится и улучшает свою игру, даже в 22 года. Но он уже обладает многими качествами, которые мы ищем в атакующих игроках. Он яркий игрок, хорошо контролирует мяч, обладает пассом и идеально вписывается в наш стиль", – отметил наставник Хаддерсфилда.

Адама Диакаби является воспитанником Ренна. В сезоне 2017/18 он провел за монегасков 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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Теги
Трансферы Монако Монако Англия Хаддерсфилд Хаддерсфилд Трансферы Чемпионата Англии Адама Диакаби Адама Диакаби
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