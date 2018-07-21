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Діакабі змінив Монако на Хаддерсфілд

11:43 104 Читать на русском
Діакабі змінив Монако на Хаддерсфілд
Адама Діакабі / ФК Хаддерсфілд

Англійський Хаддерсфілд придбав нападника Монако та молодіжної збірної Франції Адама Діакабі.

22-річний форвард приєднався до команди Давіда Вагнера, повідомляє офіційний сайт Хаддерсфілда.

Трансфер Діакабі коштував "тер'єрам" 8 млн фунтів. Француз підписав із клубом, який проведе другий сезон поспіль в АПЛ, контракт за схемою 3+1.

"Вочевидь, він досі вчиться та покращує свою гру в 22 роки. Але він вже володіє багатьма якостями, які ми шукаємо в атакувальних гравцях. Він яскравий гравець, добре контролює м'яч, володіє пасом та ідеально вписується в наш стиль", – відзначив керманич Хаддерсфілда.

Адама Діакабі є вихованцем Ренна. У сезоні 2017/18 він провів за монегасків 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Монако Монако Хаддерсфілд Хаддерсфілд Адама Діакабі Адама Діакабі
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