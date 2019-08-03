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Ди Мария роскошным ударом со штрафного принес ПСЖ Суперкубок Франции – видео голов и обзор матча против Ренна

17:58 72 Читати українською
Ди Мария роскошным ударом со штрафного принес ПСЖ Суперкубок Франции – видео голов и обзор матча против Ренна
ПСЖ – Ренн – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок Франции

Пари Сен-Жермен обыграл Ренн в Китае и завоевал Суперкубок Франции. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Суперкубок Франции
ПСЖ
2
2 : 1
1
Ренн
14:30 03:08:2019
завершено
 

Суперкубок Франции-2019

ПСЖ – Ренн – 2:1

Голы: Мбаппе, 57, Ди Мария, 72 – Юну, 13

Ренн открыл счет на старте встречи, когда Адриен Юну подправил мяч в дальний угол после подачи с правого фланга. ПСЖ значительно больше атаковал, создавал моменты, но отыграться никак не удавалось.

ПСЖ без Неймара обыграл Ренн и завоевал Суперкубок Франции

Чаще всего на ударной позиции оказывался Килиан Мбаппе – в последний момент соперники мешали пробить. В дебюте второго тайма Мбаппе все же сравнял счет. Для Килиана все сделали партнеры – прекрасный заброс Маркиньоса и пас на пустые ворота от Сарабии.

Решающий гол на 73-й минуте забил Ди Мария. Анхелю удался фантастический удар со штрафного – он пробил над стенкой и закрутил сферу в девятку. 2:1 – победа ПСЖ в Суперкубке Франции. Томас Тухель получает третий трофей во главе парижан.

Неймар не участвовал в поединке, но на командное фото победителей попал. Правда, перед этим Мбаппе грубо вытолкал его из кадра. Странная ситуация.

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Видеоновости ПСЖ ПСЖ Ренн Ренн Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ - Ренн Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
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