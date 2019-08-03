Ді Марія розкішним ударом зі штрафного приніс ПСЖ Суперкубок Франції – відео голів і огляд матчу проти Ренна

Парі Сен-Жермен обіграв Ренн у Китаї та завоював Суперкубок Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Суперкубок Франції-2019

ПСЖ – Ренн – 2:1

Голи: Мбаппе, 57, Ді Марія, 72 – Юну, 13

Ренн відкрив рахунок на старті зустрічі, коли Адрієн Юну підправив м'яч у дальній кут після подачі з правого флангу. ПСЖ значно більше атакував, створював моменти, але відігратися ніяк не вдавалося.

ПСЖ без Неймара обіграв Ренн та здобув Суперкубок Франції

Найчастіше на ударній позиції опинявся Кіліан Мбаппе – в останній момент суперники заважали пробити. У дебюті другого тайму Мбаппе все ж зрівняв рахунок. Для Кіліана все зробили партнери – прекрасне закидання Маркіньйоса та пас на порожні ворота від Сарабії.

Вирішальний гол на 73-й хвилині забив Ді Марія. Анхелю вдався фантастичний удар зі штрафного – він пробив над стінкою і закрутив сферу в дев'ятку. 2:1 – перемога ПСЖ у Суперкубку Франції. Томас Тухель здобуває третій трофей на чолі парижан.

Неймар не брав участі у поєдинку, але на командне фото переможців потрапив. Щоправда, перед цим Мбаппе брутально виштовхав його з кадру. Дивна ситуація.