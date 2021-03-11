В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ не переиграл Барселону, но прошёл в четвертьфинал по сумме двух матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

ПСЖ после победы на Камп Ноу счётом 4:1 стал безусловным фаворитом на выход в четвертьфинал, однако у Барселоны оставалась надежда на Ремонтаду. Под этим лозунгом прошел весь месяц подготовки к парижскому поединку в Париже. Рональд Куман в нём решил удивить стартовым составом, отказавшись от победной схемы 3-5-2 ради игры в 4-3-3 – по сути, он повторил основу с первой встречи, но вместо травмированного Пике вышел Мингеса.

Маурисио Почеттино ответил взаимностью – на поле вышли все герои каталонского разгрома, кроме больного на COVID-19 Кина. Его на правом фланге атаки заменил Дракслер, хотя все ожидали увидеть здесь Ди Марию.

ПСЖ активно начал поединок, организовав несколько неплохих атак и заработав ряд стандартов. На 5-й минуте после одного из них Гуйе пробивал головой, но получилось неточно. Впрочем, Барса очень быстро перехватила инициативу – и не просто перехватила, но и стала конвертировать её в моменты высокого качества.

Уже на 9-й минуте забивать со штрафного с 23-х метров мог Месси. Мяч пролетел над правой девяткой, а уже через минуту классную голевую возможность получил Дембеле – он вошел в левый край штрафной и выстрелил низом в дальний угол. Навас парировал. На 13-й Усман классно сместился на грань полукруга и нанес мощный удар, однако получилось неточно. Мбаппе огрызнулся проходом к линии штрафной, но пробил в тер Штегена.

Барсу этот момент парижан отнюдь не сконфузил. Каталонцы продолжили давить: так, на 19-й минуте Дембеле снова ворвался на левый фланг штрафной и отправил мяч в дальний угол, а на 21-й Дест качнул Курзава на правом краю и пробил в ближнюю девятку – в первом случае ПСЖ спас Навас, а во втором за Париж сыграла перекладина!

Ровно через минуту Дембеле простреливал на линию вратарской под замыкание Месси, но Лео не хватило мгновения для того, чтобы догнать мяч. Через несколько секунд после этого аргентинец принял мяч в штрафной и пробил через себя в падении, но это было уже слишком слабо и неточно.

ПСЖ ничем не отвечал до 28-й минуты, когда Курзава удался проход левым флангом. Его дальнейший прострел отправился точно в руки тер Штегену, однако это не имело значения – на дальней штанге упал Икарди, которого в пятку ненароком ударил Лангле. Энтони Тейлор пересмотрел видеоповтор и без колебаний назначил пенальти, а Мбаппе уверенно его реализовал. 1:0! Казалось, что это конец.

Впрочем, Барселона и не думала сдаваться. На 33-й минуте гости провели классную атаку с вбеганием в штрафную без финального удара, а на 34-й Дембеле вышел один на один с Навасом – и пробил прямо в него! В конце концов, конвертировать огромное давление в гол на 37-й удалось Месси. Лионель сделал всё так, как и положено гению – принял пас от Педри и метров с 24-х зарядил в левую девятку. Без шансов для Наваса. 1:1!

ПСЖ качнуло, а Барса пошла забивать второй гол. Уже на 38-й минуте гости могли заработать пенальти вследствие неоднозначного столкновения Наваса с Дестом – Энтони Тейлор принял сторону парижан. На 42-й Бускетс выстрелил с правого края штрафной в ближний угол, однако Навас парировал ногами, а Мбаппе в контратаке пробил в тер Штегена.

В компенсированное время каталонцы таки заработали пенальти вследствие грубой игры Курзава против Гризманна. Арбитр даже не посмотрел повтор, указав на "точку", а Месси взялся ипсолнять приговор – и не забил! Навас парировал. В итоге, на перерыв команды ушли при ничейном счете.

На старте второго тайма ожидалcя навал каталонцев, ведь необходимо было забивать ещё три гола. Впрочем, ничего такого не случилось. В первые 15 минут команды не создали ни одного момента (даже по воротам не били), а темп встречи был низким. Время неутомимо приближало Барселону к бесславному вылету.

На 61-й минуте каталонцы проснулись, едва не забив второй гол в результате шикарного заброса Альбы на линию вратарской – впрочем, Месси долго обрабатывал мяч, а защитники успели броситься под него. Лионель (а затем и Гризманн) так и не пробил по воротам. ПСЖ, в свою очередь, ничем не отвечал, хотя Почеттино бросил в бой Ди Марию.

Барса же осадила штрафной хозяев, но следующего момента пришлось ждать до 69-й минуты, когда Бускетс замкнул подачу с углового. Навас спокойно парировал. Ещё через шесть минут забивать мог Дембеле, летевший замыкать прострел на линию вратарской. К сожалению для гостей, Усман не успел. Между этими эпизодами был полумомент у Альбы – тот получил передачу на левом углу штрафной, но вместо удара решил покатить на линию. Там никого не оказалось. Вот, собственно, и всё, что создали "блаугранас" в середине второго тайма.

Рональд Куман на 79-й минуте провёл тройную замену, бросив в бой Брейтвейта, Мориба и Пьянича, но всё уже было понятно. Барселона не могла отыграть три мяча за последние 10 минут. Каталонцы сдались, что было заметно по их активности – гости уныло катали мяч, лишь раз пробив по воротам с дистанции (Гризманн напугал только воробьев). Парижане же позволили себе пойти вперёд, что могло вылиться в голы Икарди и Мбаппе – оба врывались на край штрафной и стреляли в ближнюю девятку, запустив мяч на трибуны.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Ремонтады не случилось. ПСЖ по сумме двои матчей бьёт Барселону с суммарным счётом 5:2, уверенно шагая в четвертьфинал Лиги чемпионов!