Атакующий полузащитник парижан намекнул, что хотел бы получать от Томаса Тухеля больше игрового времени.

Аргентинский хавбек теряет терпение. Ди Мария, хоть и считается основным игроком в ПСЖ, но очень редко проводит на поле все 90 минут. 32-летний Анхель полностью отыграл лишь 4 матча из 10-ти – обычно Тухель его меняет во втором тайме.

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Полузащитника раздражает тот факт, что он в большинстве случаев является первым, кого тренер решает убрать с поля. Ди Мария считает, что Тухель никогда не заменит первым Килиана Мбаппе или того же Неймара, хотя оба, по мнению аргентинца, не всегда демонстрируют высокий уровень игры. Анхель постепенно теряет терпение и хочет получать больше времени на поле. Не исключено, что если ситуация не изменится, Ди Мария задумается о смене клуба, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

В текущем сезоне аргентинец забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. Интерес к Ди Марии, который проводит в Париже уже 6 сезон, проявляет миланский Интер.

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