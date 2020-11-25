"Идите в раздевалку и там задавайте вопросы, если есть яйца": Тухель наехал на журналистов после победы над РБ Лейпциг
Главный тренер ПСЖ Тухель был разгневан вопросами журналистов после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.
Наставник ПСЖ взорвался из-за вопроса одного из журналистов относительно невысокого уровня игры парижан.
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"Мы сегодня ради чего играли? Чего вы ожидаете? Задача была выиграть, и мы победили. Если вы считаете, что важнее хорошо играть, а не побеждать, то это только ваше мнение, не мое. Самое важное было выиграть.
У меня такое впечатление, что вы всегда ставите одни и те же вопросы. Одни и те же вопросы. Вы можете задать этот вопрос в раздевалке, если есть яйца. Игроки мертвы. Они отдали все, что могли.
Я устал! Я устал оправдывать ваши ожидания. Если у вас смелости хватит, можете спросить об этом в раздевалке. Вы найдете там истощенных парней, которые выложились на полную", – приводит слова Тухеля RMCSport.
Напомним, ПСЖ минимально обыграл РБ Лейпциг (1:0) и набрал 6 очков, расположившись на 2 месте группы H.
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