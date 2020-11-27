Аргентинський хавбек втрачає терпіння. Ді Марія, хоч і вважається основним гравцем у ПСЖ, але дуже рідко проводить на полі всі 90 хвилин. 32-річний Анхель повністю відіграв лише 4 матчі з 10-ти – зазвичай Томас Тухель його замінює в другому таймі.

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Півзахисника дратує той факт, що він у більшості випадків є першим, кого тренер вирішує прибрати з поля. Ді Марія вважає, що Тухель ніколи не замінить першим Кіліана Мбаппе чи того ж Неймара, хоча обоє, на думку аргентинця, не завжди демонструють високий рівень гри. Анхель поступово втрачає терпіння та хоче отримувати більше часу на полі. Не виключено, що якщо ситуація не зміниться, Ді Марія задумається про зміну клубу, повідомляє AS з посиланням на RMC Sport.

У поточному сезоні аргентинець забив 4 голи та віддав 5 асистів. Його контракт розрахований до літа 2021 року. Інтерес до Ді Марії, який проводить у Парижі вже 6 сезон, проявляє міланський Інтер.

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