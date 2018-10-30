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Девич получил тяжелую травму

17:50 197 Читати українською
Девич получил тяжелую травму
Марко Девич / ФК Вадуц

Форвард азербайджанского Сабаха Марко Девич получил тяжелую травму на тренировке.

Марко Девич выбыл на месяц из-за тяжелой травмы, которую он получил на тренировке Сабаха, куда перешел этим летом, сообщает Azerisport.

Девич: Не помню, чтобы в своей карьере столько забивал в стартовых турах

Украинец сербского происхождения не смог принять участие в матче 9 тура чемпионата Азербайджана против Зири, но его команда победила со счетом 2:1.

Всего в составе Сабаха Марко сыграл в 8 поединках и забил 5 голов.

Девич попал в символическую сборную 3 тура чемпионата Азербайджана

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Мир Марко Девич Марко Девич Сабах Сабах
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