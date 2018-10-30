Девіч отримав важку травму

Форвард азербайджанського Сабаха Марко Девіч зазнав важкої травми на тренуванні.

Марко Девіч вибув на місяць через важку травму, яку він отримав на тренуванні Сабаха, куди перейшов цього літа, повідомляє Azerisport.

Девіч: Не пам'ятаю, щоб в своїй кар'єрі стільки забивав у стартових турах

Українець сербського походження не зміг взяти участі в матчі 9 туру чемпіонату Азербайджану проти Зірі, але його команда перемогла з рахунком 2:1.

Загалом у складі Сабаха Марко зіграв у 8 поєдинках та забив 5 голів.

Девіч потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Азербайджану