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Девіч отримав важку травму

17:48 406 Читать на русском
Девіч отримав важку травму
Марко Девіч / ФК Вадуц

Форвард азербайджанського Сабаха Марко Девіч зазнав важкої травми на тренуванні.

Марко Девіч вибув на місяць через важку травму, яку він отримав на тренуванні Сабаха, куди перейшов цього літа, повідомляє Azerisport.

Девіч: Не пам'ятаю, щоб в своїй кар'єрі стільки забивав у стартових турах

Українець сербського походження не зміг взяти участі в матчі 9 туру чемпіонату Азербайджану проти Зірі, але його команда перемогла з рахунком 2:1.

Загалом у складі Сабаха Марко зіграв у 8 поєдинках та забив 5 голів.

Девіч потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Азербайджану

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Світ Марко Девіч Марко Девіч Сабах Сабах
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