Девич попал в символическую сборную 3 тура чемпионата Азербайджана

Украинский нападающий Сабаха Марко Девич вошел в символическую сборную чемпионата Азербайджана.

Девич отметился дублем за Сабах в 3 туре чемпионата Азербайджана. Азербайджанская футбольная лига включила украинском в символическую сборную.

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Сейчас Сабах идет на второй строчке чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 6 очков после 3 матчей.

Напомним, Марко Девич перешел в Сабах этим летом с лихтенштейнского Вадуца.