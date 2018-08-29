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Девич попал в символическую сборную 3 тура чемпионата Азербайджана

22:33 23 Читати українською
Девич попал в символическую сборную 3 тура чемпионата Азербайджана
Марко Девич / ФК Вадуц

Украинский нападающий Сабаха Марко Девич вошел в символическую сборную чемпионата Азербайджана.

Девич отметился дублем за Сабах в 3 туре чемпионата Азербайджана. Азербайджанская футбольная лига включила украинском в символическую сборную.

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Сейчас Сабах идет на второй строчке чемпионата Азербайджана, имея в своем активе 6 очков после 3 матчей.

Напомним, Марко Девич перешел в Сабах этим летом с лихтенштейнского Вадуца.

Теги
Азербайджан Сабах Сабах Мир Марко Девич Марко Девич
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