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Девич: Карабах может создать момент из ничего, но шансы Ворсклы – 50 на 50

25 октября 18:08 55 Читати українською
Девич: Карабах может создать момент из ничего, но шансы Ворсклы – 50 на 50
Марко Девіч / Фото: соцмережі

Экс-хавбек Металлиста и сборной Украины Марко Девич, который выступает в азербарджанском клубе Сабах, оценил шансы Ворсклы в матче Лиги Европы против Карабаха.

"Шансы Ворсклы в игре с Карабахом – 50 на 50. Карабах – очень хорошая команда, но им не будет легко.

Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Карабах хорошо держит мяч, имеет неплохую атаку. Нападающие могут убежать в любой момент. Полузащитники азейбарджанського клуба тоже могут создать момент из ничего.

Желаю Ворскле и ее сторонникам всегда оставаться в верхней части таблицы и быть таким же сильным клубом, как это было во времена моих выступлений против них", – сказал Девич в комментарии официальному сайту полтавчан.

Матч 3 тура Лиги Европы Карабах – Ворскла начнется сегодня в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четверг 25 октября 2018

Карабах
Матч окончен
0 : 1
Ворскла
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