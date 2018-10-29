Девич: Карабах может создать момент из ничего, но шансы Ворсклы – 50 на 50

Экс-хавбек Металлиста и сборной Украины Марко Девич, который выступает в азербарджанском клубе Сабах, оценил шансы Ворсклы в матче Лиги Европы против Карабаха.

"Шансы Ворсклы в игре с Карабахом – 50 на 50. Карабах – очень хорошая команда, но им не будет легко.

Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Карабах хорошо держит мяч, имеет неплохую атаку. Нападающие могут убежать в любой момент. Полузащитники азейбарджанського клуба тоже могут создать момент из ничего.

Желаю Ворскле и ее сторонникам всегда оставаться в верхней части таблицы и быть таким же сильным клубом, как это было во времена моих выступлений против них", – сказал Девич в комментарии официальному сайту полтавчан.

Матч 3 тура Лиги Европы Карабах – Ворскла начнется сегодня в 19:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.