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Девіч: Карабах може створити момент з нічого, але шанси Ворскли – 50 на 50

25 жовтня 18:08 218 Читать на русском
Девіч: Карабах може створити момент з нічого, але шанси Ворскли – 50 на 50
Марко Девіч / Фото: соцмережі

Екс-хавбек Металіста та збірної України Марко Девіч, який виступає в азербайджанському клубі Сабах, оцінив шанси Ворскли у матчі Ліги Європи проти Карабаха.

"Шанси Ворскли у грі з Карабахом – 50 на 50. Карабах – дуже хороша команда, але їм не буде легко.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Карабах добре тримає м'яч, має непогану атаку. Нападники можуть втекти у будь-який момент. Півзахисники азейбарджанського клубу теж можуть створити момент з нічого.

Бажаю Ворсклі та її прихильникам завжди залишатися у верхній частині таблиці та бути таким самим сильним клубом, як це було в часи моїх виступів проти них", – сказав Девіч у коментарі офіційному сайту полтавців.

Матч 3 туру Ліги Європи Карабах – Ворскла розпочнеться сьогодні о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Марко Девіч Марко Девіч
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