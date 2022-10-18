Защищая целостность и независимость Украины на фронте, во время выполнения боевого задания погибли Юрий "Тай" Осадчук и Ростислав "Дрогобыч" Шийко, сообщает портал ultras_karpaty.

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"Тай" входил в Lviv City Firm, а "Дрогобыч" был лидером Banderstadt ultras. Фанатское сообщество Львова выразило соболезнования родным и близким погибших. "Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи. Вечная слава Героям Украины!" – говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны в рядах ВСУ и подразделений ТРО защищают Родину немало ультрас украинских клубов. К сожалению, многие из них уже никогда не вернутся домой.