Украинские воины отдают жизнь в борьбе за независимость Родины.

Юрий Блоха с подопечными / Фото из открытых источников

Сегодня на официальном сайте Офиса Президента обнародован очередной список бойцов, которым присвоили звание Герой Украины. К сожалению, значительной части – посмертно.

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Среди таких случаев и Блоха Юрий Игоревич. Он работал детским футбольным тренером Снигиревской ДЮСШ, учителем физической культуры и допризывной подготовки Березнеговатского заведения общего среднего образования I – III ступеней (Николаевская область). Младший лейтенант Юрий Блоха с первых дней войны давал мужественный отпор русскому оккупанту, за что отмечен званием Герой Украины (посмертно) с удостоением ордена "Золотая звезда".

Напомним, война против извергов продолжается с 24 февраля. Наши воины совместно с народом не оставляют шансов трусам, которые прибегают к истреблению городов и мирных жителей.

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