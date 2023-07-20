Команда Динамо 2009 року народження бере участь у міжнародному турнірі у Болгарії.

Одним з суперників юних динамівців у групі стала сербська Црвена Звезда, яка підтримує російських окупантів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

"Криваві гроші Газпрому затьмарили вам усе": Динамо знищило європейський клуб за поїздку на турнір у Росію

"Враховуючи всі обставини (участь першої команди Црвени Звезди на турнірі в Росії, наявність на формі логотипа спонсора тероризму "Газпром" тощо) наша команда відмовилася виходити на поле проти сербських суперників", – йдеться в повідомленні на сайті киян.

Зазначається, що поєдинки з іншими суперниками у групі відбудуться згідно з розкладом турніру.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках