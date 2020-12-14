Десна определилась со стадионом для матча 1/8 финала Кубка Украины против Зари.

Поединок состоится на стадионе Динамо имени Лобановского, сообщает Twitter луганчан.

"Колхоз, он и есть колхоз", – Рафаилов разнес Ингулец за ситуацию с матчем против Шахтера

Десна уже не первый раз гостит в столице Украины. В 13 туре УПЛ команда Рябоконя принимала Мариуполь на НСК Олимпийский, чтобы лишний раз не нагружать газон стадиона им. Гагарина. Черниговцы выиграли 2:0 и обеспечили себе третье место перед зимней паузой.

Добавим, что поединок Десна – Заря состоится 16 декабря. Все остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины завершились раньше.

"Наші гравці працюють на фермах": гучна сенсація у Данії – українська команда потрапила в елітну футзальну лігу